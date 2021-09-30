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Политика
Александр Лукашенко обвинил польские власти в «безумстве»
30 сентября, 2021 16:36
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Xinhua/Global Look press
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал обвинения Варшавы в адрес Минска, связанные миграционным кризисом. Свою оценку он дал в интервью CNN.
Журналист CNN Мэтью Чанс, затронув миграционную тему, сказал, что Варшава обвиняет Минск в том, что беженцев насильно доставляют к польской границе «пичкая их наркотиками и амфетамином».
Лукашенко решительно отверг подобные обвинения, назвав их фейками, а польские власти обвинил в безумстве. «У вас есть факты, что я толкаю этих людей на границу с Польшей? Нет и быть не может», - подчеркнул белорусский лидер.
«Это безумство», - сказал Лукашенко и призвал предоставить факты. «Будут такие факты, я буду нести ответственность», - приводит его слова «Белта».
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