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Политика
Лукашенко вручил одному из самых приближенных чиновников высшую белорусскую награду
14 сентября, 2021 15:02
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President.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил орденом Отечества I степени бывшего управляющего делами главы государства Виктора Шеймана. Чиновник 30 лет был одним из самых приближенных к нему политиков.
О вручении награды сообщила пресс-служба белорусского лидера. Теперь у Шеймана 19 орденов и 86 медалей.
Орден Отечества I степени - высшая белорусская награда.
63-летний Шейман остался без должности после увольнения с поста управляющего делами президента. Прощаясь с ним, Лукашенко произнес фразу «не дай Бог».
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