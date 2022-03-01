Лукашенко высказался об участии экс-министра культуры Мединского на переговорах России и Украины
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об участии экс-министра культуры Владимира Мединского на переговорах России и Украины. Накануне Кремль объяснял, почему он был выбран переговорщиком.
«Зеленский накануне указывал: я не верю в результаты переговоров. Никто в них не верил. И не те люди. И вчерашний министр культуры. А он оказался профессиональнее любого дипломата и военного», - заявил Лукашенко.
Он констатировал, что обе стороны показали высочайший профессионализм.
В завершение правитель добавил: «Все зависит от украинской стороны. Если они не будут слушать то, что им подкидывают с Запада и американцы, война прекратится».
Фрагмент выступления Лукашенко показал Telegram-канал Sputnik Беларусь.
Накануне стало известно, почему президент России Владимир Путин выбрал Мединского на переговоры с Украиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал два качества политика.
Перед переговорами киевские власти озвучили запросные позиции. Они требовали прекращения огня и вывода российских войск со своих территорий. Россия публично не называла требования к украинской стороне.