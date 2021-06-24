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Политика
Лукашенко спрогнозировал конец: перспектив нет, Беларусь «куда-то присоединят»
24 июня, 2021 17:19
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President.gov.by
У Беларуси нет перспектив, страну «разделят на куски» и присоединят. Так президент республики Александр Лукашенко припугнул белорусов, обозначив перспективы государства в случае отсутствия порядка.
«Не будет порядка — у нас нет перспектив. Нас опять разделят на куски, порвут и куда-то присоединят», - сказал глава страны во время общения с белорусами в Свислочи. Слова белорусского лидера приводит БелТА.
Президент пообещал не допустить «горячей войны». Он призвал граждан беречь «свой кусок земли» и «ни в коем случае не поддаваться».
Ранее сообщалось, что Евросоюз официально ввел экономические секторальные санкции против Беларуси.
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