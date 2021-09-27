Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным «предпринимать какие-то действия» на украинском участке
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о договоренностях с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации на украинской границе. Главы государств приняли совместное решение.
На совещании с руководством силового блока Лукашенко заявил, что «в Украину тащат натовские войска», а под видом учебных центров создают в стране «фактические базы».
«Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия», - сказал глава республики. Его слова приводит пресс-служба.
Лукашенко объяснил, что в случае бездействия на границе России и Беларуси возникнет «неприемлемая» ситуация, «вплоть до размещения ракет». Белорусский лидер заявил о недопустимости этого.
Ранее Лукашенко стал жалеть мигрантов на границе и оценил ситуацию с беженцами как гуманитарную катастрофу.