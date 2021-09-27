«Они же замерзнут»: Александр Лукашенко «опомнился» и стал жалеть мигрантов на границе
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал гуманитарной катастрофой ситуацию с беженцами на границе. По его мнению, люди могут попросту замерзнуть там зимой.
«Давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают», -сообщил он на совещании с силовым блоком.
Лидер РБ подчеркнул, что в настоящее время мигрантов не сложно поддерживать едой, одеждой, дровами и палатками. Но с наступлением поздней осени люди, пришедшие с юга, не смогут выдержать холодов, «короче, гуманитарная катастрофа», - цитирует Лукашенко MIRBY.
При этом он попросил подчиненных не зацикливаться на данном вопросе, поскольку проблем в стране тоже предостаточно, и они важнее, особенно те, что связаны с оборой.
Ранее стало известно о том, что ООН обратилась к Латвии с требованием прекратить избивать мигрантов на границе.