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Политика

Лукашенко «прошел свою точку политического невозврата»: экс-кандидат в президенты призвала «изолировать» главу Беларуси

Антон Мельников
6 мая, 2021 19:54
2 мин
Антон Мельников
6 мая, 2021 19:54
2 мин
Telegram-канал Светланы Тихановской
Telegram-канал Светланы Тихановской

Оппозиция Беларуси призывает Соединенные Штаты созвать международную конференцию по поводу политического кризиса в республике. Кроме того, США должны использовать свои связи, чтобы усилить «изоляцию» действующего белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом заявила экс-кандидат в президенты республики, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе выступления на слушаниях комиссии по правам человека при Конгрессе США.

Она отметила, что с начала кризиса в республике прошло 9 месяцев, при этом мировые державы не провели детального обсуждения способов урегулировать внутриполитический конфликт.

«Мы призываем США принять активное участие в организации такой международной конференции с приглашением широкого спектра заинтересованных сторон», - сообщила Тихановская.

Также она считает, что Штатам следует предпринять больше усилий для того, чтобы добиться международной изоляции нынешнего президента республики.

«Мы призываем США использовать свою дипломатию для усиления изоляции Лукашенко, чтобы подчеркнуть, что он прошел свою точку политического невозврата», - приводит её слова «ТАСС».

Ранее стало известно, что дело мужа Тихановской направили в Верховный суд. Он обвиняется в организации массовых беспорядков.

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Александр Лукашенко
Беларусь
Светлана Тихановская
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