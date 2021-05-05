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Политика

Мужем лидера белорусской оппозиции займется Верховный суд Беларуси

Антон Мельников
5 мая, 2021 17:58
2 мин
Антон Мельников
5 мая, 2021 17:58
2 мин
court.gov.by
court.gov.by

Генпрокуратура Республики Беларусь направила дело оппозиционера Сергея Тихановского в Верховный суд. Муж лидера оппозиционных сил Светланы Тихановской обвиняется в организации массовых беспорядков во время проведения выборов президента страны в августе 2020 года.

По делу вместе с Тихановским проходят несколько лиц. Прокуратура считает, что они «использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов».

Согласно обвинению, фигуранты дела с 2019 года призывали жителей Беларуси к массовым беспорядкам через интернет. Также они якобы организовывали несанкционированные массовые акции в ряде белорусских городов, в ходе которых «возбуждали вражду», передаёт Znak.com.

Напомним, Сергей Тихановский собирался стать кандидатом на президентских выборах 2020 года, однако был арестован. В итоге кандидатом выдвинулась его супруга Светлана, которая в последствии бежала из страны опасаясь преследования властей.

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ТЕГИ
Оппозиция
Беларусь
Сергей Тихановский
Светлана Тихановская
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