Лукашенко испытал чувство гордости за страну и «воспел» порядочность и справедливость

Политика

29 июня президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Республиканский бал для выпускников белорусских вузов и произнёс приветственную речь. В ней он отметил успехи учеников и их родителей, а также предыдущих поколений.

«Глядя сегодня на вас - красивых, молодых и уже успешных, - я испытываю чувство гордости за Беларусь, - сообщил Лукашенко выпускникам.

Он отметил, что также испытывает гордость за тех, кто «создавал независимую страну», в которой подростки могут получать «достойное образование».

«Я горд за ваших родителей, которые вырастили замечательных людей. За педагогов и преподавателей, которые помогли вам найти себя. И, конечно, за каждого из вас», - сказал президент.

Также Лукашенко отметил, что в реальной жизни статус человека определяет не «число подписчиков и лайки, а уважение людей, в том числе будущих коллег». Достойное же отношение к себе, по его словам, человек может заслужить честностью и порядочностью.

«Признание и уважение, заслужить которые можно только честным и кропотливым трудом, своей порядочностью и справедливым отношением к людям», - приводит слова президента Беларуси его пресс-служба.

Ранее стало известно, что Беларусь перестанет впускать на свою территорию своих же граждан. Об этом читайте в нашем материале.