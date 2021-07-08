Лукашенко перед тем, как выпить за военных: «Деваться вам некуда»
Президент Беларуси Александр Лукашенко поднял бокал и выпил за военнослужащих на публичном мероприятии. Он сопроводил тост фразой «деваться вам некуда».
Глава республики призвал работать на высоком уровне и заявил: «По-мужски должен вам сказать в заключение нашей встречи —деваться вам некуда».
Он вспомнил прошлый год и похвалил силовые структуры. По его мнению, военные достигли высокой планки по защите государства. Перед ними стоит задача удерживать ее на той же высоте, хотя это будет непросто, констатировал президент.
В конце выступления он напомнил о долге военнослужащих: «Но мы люди военные. Еще раз подчеркиваю — деваться нам некуда. Давайте, за вас, за ваше будущее, за нашу Белоруссию».
Соответствующее видео есть в Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье».
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