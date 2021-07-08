Лукашенко назначил нового человека управляющим делами президента и вручил ему все полномочия
В Беларуси новое назначение: место управляющего делами президента занял ранее возглавлявший «Белкоопсоюз» Валерий Иванов. Его выбрал президент республики Александр Лукашенко.
Он объяснил, чем руководствовался при назначении Иванова управляющим делами своей администрации. По словам Лукашенко, тот всегда выбирал сложную работу, где надо было навести порядок.
«Я это очень ценю, и я это никогда не забуду», - сказал президент. Его слова приводит БелТА.
Лукашенко заявил, что делал выбор, исходя из опыта работы Иванова. «Вас жизнь побросала», - заявил глава республики и перечислил места работы назначенца, а также оценил, как чиновник работал.
Лукашенко предупредил Иванова, что нельзя допустить в Беларуси критичности обстановки.
«Обстановку вы видите. Она, слава богу, не критическая», - подчеркнул глава государства.
Президент вручил Иванову все полномочия: он будет заниматься даже теми вопросами, которые в компетенции высшего должностного лица.
В июне с должности управляющего делами президента ушел Виктор Шейман. Прощаясь с ним, президент произнес фразу «Не дай Бог».