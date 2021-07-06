Лукашенко описал новый механизм действия в ответ на санкции и поступил так с немцами
В ответ на санкции Беларусь будет запрещать ввоз товаров на белорусский рынок и транзит продукции через республику. Новый механизм действий в связи с введением ограничений описал президент страны Александр Лукашенко.
«Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами», - сказал глава государства на совещании, где обсуждалась реакция на западные санкции.
Лукашенко предложил производителям поставлять продукцию «через Финляндию в Китай и Россию», другой вариант - через Украину, где «хорошие дороги».
Слова белорусского правителя приводит БелТА.
Лукашенко заявил, что знает поименно тех, кто в США, Германии и других странах предложил запретить поставки комплектующих на белорусские предприятия. Он посчитал несоблюдением «хоть каких-то приличий» введение четвертого пакета санкций в день 80-летия начала войны.
Напомним, последние санкции были введены против Беларуси в конце июня. Говорилось, что в июле готовится пятый пакет ограничений.