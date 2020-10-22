Лукашенко обласкал главу СВР РФ Нарышкина и пожаловался на «бешеный мир» вокруг Беларуси

Youtube / Информационное агентство БелТА

Глава Службы внешней разведки России (СВР) встретился в Минске с Александром Лукашенко.

«Прежде всего, хотел бы передать привет от Владимира Владимировича», - сообщил Нарышкин в ответ на приветствие Лукашенко.

Лукашенко сообщил, что глава СВР был ярким политиком и рад встрече.

«Вы наиболее ярким были политиком на постсоветском пространстве, а потом в силу специфики вашей нынешней работы ушли в тень, как у нас говорят чекисты. Поэтому я рад с вами встретиться. Наблюдаю и слежу в основном по телевизору из докладов ваших и моих коллег. Президент России очень часто мне рассказывает о вас».

Лукашенко подчеркнул, что российские спецслужбы регулярно передают информацию белорусской стороне и поблагодарил за серьезное отношение.

«В связи с этим у нас очень много совместной работы в этом направлении, поскольку в этом мире, бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас не много, будем говорить откровенно. У всех интерес к нам — к России, Беларуси. Мы должны реагировать. Поэтому, думаю, мы о многом договоримся — о совместной работе во благо наших народов», - добавил Лукашенко.

В свою очередь Нарышкин подтвердил, что ситуация вокруг России и Беларуси напряжена и предстоит много работы для защиты от угроз.

«Я абсолютно согласен с оценками степени напряженности ситуации, которая существует в мире в целом и в том числе вокруг наших с вами стран. Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают», - цитирует главу СВР Onliner.by.

Ранее стало известно, что белорусская оппозиция подготовилась к сохранению власти в руках Лукашенко. Подробнее читайте в нашем материале.