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Белорусская оппозиция подготовилась к сохранению власти в руках Лукашенко

Антон Мельников
21 октября, 2020 21:57
2 мин
у
Youtube / CTVBY

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Беларуси Павел Латушко заявил, что у КС есть план «отработанный план действий» на случай, если Александр Лукашенко не покинет пост президента до 26 октября. В этот день истекает ультиматум, который Лукашенко объявила один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская.

Напомним, Тихановская заявила, что, если Лукашенко не выполнит условия ультиматума, - в стране начнется массовая забастовка предприятий. Оппозиционерка потребовала от президента покинуть свой пост, прекратить насилие против протестующих со стороны силовиков и отпустить всех политзаключённых.

Комментируя приближающуюся дату истечения ультиматума, Латушко заявил, что у белорусской оппозиции есть «отработанный план действий» на случай, если Лукашенко не выполнит требования. При этом детали плана политик не раскрыл.

Латушко добавил, что к сроку истечения ультиматума оппозиция будет наращивать свою активность. И каждый день от нее властям «будут поступать четкие сигналы», передаёт «360».

Ранее стало известо, что Лукашенко не хочет отдавать власть в руки женщин из-за излишней заботы.

темы
Александр Лукашенко
Беларусь
Павел Латушко
Координационный совет
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