Лукашенко не хочет отдавать власть в руки женщин из-за излишней заботы

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Александр Лукашенко заявил, что не хочет передавать власть в руки женщин, так как не готов «загрузить» управлением Беларусью при действующей Конституции.

«Когда я сказал, что президентом у нас пока женщина быть не может, это не потому, что я не уважаю. Это они так представили. Потому что я вас очень уважаю. И сегодня женщине загрузить эту страну с этой Конституцией, с этими проблемами...», - заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что президентская должность вынуждает «вертеться».

«Многие думают, что это, знаете, царская должность: сел и управляй, пальцем показывай. Ничего подобного, у нас вертеться надо», - подчеркнул политик.

При этом Лукашенко добавил, что он «женский президент», так как его всегда поддерживали женщины. Кроме того, рос он только с матерью.

«Поэтому у меня особое отношение к женщинам», - цитирует Лукашенко «Интерфакс».