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Политика

Лукашенко не доверяет премьер-министру? Он пять раз переписывал принятый 9 мая декрет

Лилия Караева
18 мая, 2021 13:47
2 мин
Лилия Караева
18 мая, 2021 13:47
2 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как готовился документ о передаче власти в случае его гибели. Инициатором декрета был он сам, а текст пять раз переписывался.

«Этот декрет мне никто не советовал - что, как… Наоборот, пять раз его переписывали. Я принял решение, чтобы все решения Совбеза принимались тайным голосованием. Чтобы никто не довлел над мнением членов Совета безопасности», - сказал президент на заседании Совбеза.

Принятие декрета не означает, что он будет задействован, подчеркнул Лукашенко. В случае, если к нему все же прибегнут, главным вопросом будут выборы президента - от этого зависит стабилизация в стране.

Лукашенко заметил, что на фоне подготовки декрета некоторые «переживали», будто он не доверяет премьер-министру.

«Я не говорю нынешнему, допустим, премьеру. Слушайте, может быть на должности премьера на тот момент любой человек. Но в данном случае, если говорить о премьере, что значит «не доверяет»? Отдельно прописано, что он является председательствующим на Совете безопасности», - сказал белорусский президент. Его слова приводит БелТА.

Напомним, документ, принятый 9 мая, предусматривает передачу президентских полномочий Совбезу, председателем которого является премьер-министр. Глава правительства Беларуси Роман Головченко до этого рассказал, что участвовал в подготовке документа, но окончательное решение будет за Лукашенко.

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