Лукашенко назначил «ребят» на высокие должности в МВД и разрешил «особо не церемониться»

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая сегодня новых начальников милиции, призвал «особо не церемониться» при защите интересов граждан. Он потребовал «держать руку на пульсе» и не забывать об ошибках, которые были.

Глава республики предупредил трех назначенцев, что они будут «прикрывать» три четверти страны в «непростой ситуации». Лукашенко отметил, что обстановка складывается «относительно спокойно, но успокаиваться нельзя».

«Ребята идут на должности такого высокого уровня впервые... Вы люди в погонах, и обстановка нам диктует, что церемониться мы особо не должны, защищая интересы наших людей. Мы же не сами себя защищаем. Защитить миллионы людей (да и транзитная страна - интересы пересекаются) - вот это вопрос», - сказал Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

Он попросил принимать решения «мягко», а выполнять - «жестко».

Ранее сообщалось, что Лукашенко сменил главных милиционеров трех областей.