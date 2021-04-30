Александр Лукашенко сменил главных милиционеров

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых начальников милиции. Речь идет о смене главных милиционеров в трех областях - Минской, Брестской и Гродненской.

Бресткое областное УВД возглавит Олег Шуляковский. Раньше он был первым заместителем начальника УВД Гомельской области криминальной милиции.

Возглавлять Минское УВД будет Александр Астрейко. До этого он был начальником УВД Брестского облисполкома.

Милицию Гродненской области возглавит Дмитрий Резенков. Прежде он был замом начальника УВД Витебского облисполкома.

Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

Стоит отметить, что Шуляковский и Астрейко включены в санкционные списки Евросоюза.

Ранее говорилось, что Лукашенко поставил задачу к 9 мая. Эта дата называлась «контрольной точкой».