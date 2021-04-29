«Колхозный фюрер» поставил задачу к 9 мая. Это «контрольная точка»

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу к 9 мая. На следующий день он пообещал «найти время для того, чтобы осмотреть страну».

На совещании по агропромышленному комплексу президент отметил, что хозяйства отстают. Он потребовал к назначенной дате посеять свеклу, лен, кукурузу и половину картофеля.

Лукашенко предупредил: «И не дай бог кто-то не выполнит эти задачи...».

Он пообещал после осмотра страны 10 мая «сделать вывод, на что способны губернаторы и подчиненные вам люди», пишет БелТА.

Ранее сообщалось, что у Александра Лукашенко нашли «проблемы со слухом».