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Политика
«Колхозный фюрер» поставил задачу к 9 мая. Это «контрольная точка»
29 апреля, 2021 13:36
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President.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу к 9 мая. На следующий день он пообещал «найти время для того, чтобы осмотреть страну».
На совещании по агропромышленному комплексу президент отметил, что хозяйства отстают. Он потребовал к назначенной дате посеять свеклу, лен, кукурузу и половину картофеля.
Лукашенко предупредил: «И не дай бог кто-то не выполнит эти задачи...».
Он пообещал после осмотра страны 10 мая «сделать вывод, на что способны губернаторы и подчиненные вам люди», пишет БелТА.
Ранее сообщалось, что у Александра Лукашенко нашли «проблемы со слухом».
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