У Александра Лукашенко нашли «проблемы со слухом». Он слышит друге слова

Политика

Экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер оппозиции Светлана Тихановская подвела промежуточные итоги кампании за проведение переговоров с действующим режимом Александра Лукашенко при поддержке ООН и ОБСЕ. Ролик был опубликован на YouTube-канале Тихановской.

Она сообщила, что с начала кампании за проведение переговоров прошел месяц. За это время в поддержку инициативы высказались порядка 800 тысяч людей.

Тихановская отметила, что предложение о переговорах поддержала миссия ОБСЕ и Соединенные Штаты, которые «объединили усилия и сконцентрировали свою работу главном направлении», а именно – на организации диалога о новых выборах в Беларуси. Она пояснила, что неоднократно проводила встречи с послом США в республике Джули Фишер, с которой стороны вырабатывали конкретные шаги, чтобы «принудить представителей (белорусского – прим.) режима к переговорам».

Также проведение кампании за проведение переговоров прокомментировал глава Кабинета представителей Светланы Тихановской Валерий Ковалевский.

По его словам, действующий политический режим «испугался» кампании оппозиционеров и всячески «отпугивал» жителей республики от голосования. Кроме того, власти Беларуси попытались заменить само значение слова «переговоры», а президент страны неправильно его «слышит».

«Му убедились - каждый раз, когда мы произносим «переговоры», и не обязательно с Лукашенко, Лукашенко слышит «заговор»», - заявил Ковалевский.

После этого, по его словам, нынешний президент Беларуси начинает «искать» подобные заговоры, «а если не может найти – придумывает».

Полное заявление оппозиционеров доступно на YouTube-канале Светланы Тихановской.

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