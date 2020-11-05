Лукашенко хочет прикупить месторождение нефти в России. Путин не против

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Между президентами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор, в котором обсуждались вопросы поставок нефти и газа. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

В ходе разговора, Лукашенко озвучил инициативу о возможном приобретении Беларусью нефтяного месторождения на территории России. Путин поддержал эту идею. Более детально этот вопрос будет обсуждаться после проработки во время ближайших переговоров, пишет «РИА Новости».

Ранее Лукашенко раскритиковал французского коллегу Эммануэля Макрона за его высказывания в адрес мусульман и предложил свою помощь.

«Я тут ему могу помочь. Уж у меня с мусульманами очень добрые отношения 20-летней давности», - сказал белорусский лидер.