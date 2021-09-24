Литву назвали «хорошим солдатом США» за борьбу с Россией и Китаем
Руководитель управления ядерной политики НАТО Джессика Кокс похвалила Литву за отличную работу, а именно за стойкое противостояние гибридным атакам, с которыми республике приходится сталкиваться со стороны России и Китая.
Чиновница подчеркнула, что самая западная прибалтийская страна представляет собой «хорошего солдата НАТО», поскольку не поддается политическому давлению, хотя вышеупомянутые «государства-враги» атакуют самым что ни на есть изощренным способом.
Кроме того, Кокс подчеркнула, что Литва является для Североатлантического альянса «коридором» для самолетов с ядерным вооружением, через который они могут добраться до цели и вернуться обратно, передает Baltnews.
Ранее Литва обратилась к странам Запада с просьбой не признавать союз Беларуси и России.