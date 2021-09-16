Литва волнуется в связи с прогрессом по интеграции России и Беларуси и «готовит» Запад к непризнанию их союза
Литва обеспокоена прогрессом по вопросу интеграции России и Беларуси, достигнутым президентами стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Бывшая советская республика призвала страны Запада к непризнанию их союза.
Соответствующий посыл содержится в словах министра иностранных дел Литвы Габриэль Ландсбергис. Его «очень беспокоит» «политическое и военное сближение» стран.
«Нужно быть готовым к политике непризнания...», - сказал Ландсбергис. Слова приводит BNS.
Министр напомнил, что у Лукашенко, как нелигитимного президента, нет полномочий подписывать какие-либо соглашения.
9 сентября Путин и Лукашенко согласовали 28 дорожных карт по интеграции. 10 сентября впервые были опубликованы документы по интеграции: оказалось, что страны унифицируют почти все сферы политики.