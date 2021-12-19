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Политика
Литва вооружит Украину летальным оружием
19 декабря, 2021 16:53
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Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Вильнюс намерен оказать поддержку Киеву всеми средствами. Об этом заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Усомнившись в успехе дипломатии без вооружения, Анушаускас заявил, что Литва поддержит Украину всеми средствами. В том числе, Вильнюс готов помочь летальным оружием.
Какое именно оружие Литва передаст Украине, министр не уточнил, отметив, что это зависит от производителей и поставщиков, пишет «РИА Новости».
Это свидетельствует о том, что у самой Литвы оружия и денег на него нет, республика может выступать лишь в роли посредника.
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