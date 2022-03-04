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Политика
Литва раскошелится на дополнительные войска НАТО
4 марта, 2022 20:46
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ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вильнюс выделит дополнительные средства для размещения войск НАТО на территории страны. Об этом заявил замминистра финансов Литвы Гедиминас Норкунас.
В ходе заседания правительство согласилось выделить Минобороны дополнительно 40,43 миллиона евро. Деньги пойдут на подготовку инфраструктуры для размещения дополнительных войск НАТО в Литве, пишет «РИА Новости».
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