Литва предложила ЕС три варианта санкций против «занимающейся» «контарбандой мигрантов» Беларуси
В связи с наплывом беженцев из Ближнего Востока и Африки, незаконно проникающих в Литву через Беларусь, Евросоюз может принять один из трех вариантов санкций против республики. Их озвучил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Перед внедрением санкций будет проведено тщательное расследование. Литва предложила ЕС три меры против Беларуси, связанные с миграционным кризисом.
«Ввести пятый пакет, который бы касался лиц и предприятий, расширить секторальные санкции или применить санкции к конкретным компаниям», - сказал министр. Его цитирует портал BNS.
Он добавил, что за незаконно прорывающимися в Литву мигрантами стоят конкретные компании и органы власти. У них есть номера счетов, на которые платится зарплата, рассказал Ландсбергис.
Ранее ЕС ввел против Беларуси четыре пакета санкций. Говорилось, что в июле будут подготовлены новые ограничения.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявлял, что попадающих в Литву мигрантов инструктируют перед проникновением в страну.