Литва оценила приостановку участия Беларуси в «Восточном партнерстве»
Решение властей Беларуси приостановить участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство» «наказывает» самих граждан республики.
Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он обвинил Минск в «самоизоляции». «Мы будем призывать к непризнанию любых изменений и пересмотров международных обязательств и суверенитета, сделанных незаконной властью», - отметил Ландсбергис, передает Sputnik Литва.
Решение Беларуси о выходе из европейской программы «Восточного партнерства» вызывает сожаление. От принятого режимом президента Александра Лукашенко решения пострадают сами жители республики. Так на заявление Минска о выходе из партнерства отреагировала спикер внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали.
«Восточное партнерство» - проект Евросоюза, направленный на углубление и укрепление отношений с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.