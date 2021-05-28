Литва объявила Беларуси дипломатическую войну после инцидента с краской

Политика

Министерство иностранных дел Литвы приняло решение выслать из страны двух белорусских дипломатов. Они объявлены персонами нон-грата из-за действия «несовместимых с дипломатическим статусом». Им необходимо покинуть страну в течение семи дней.

«Это решение также является выражением солидарности с Латвией», — прокомментировал данное событие глава ведомства Габриелюс Ландсбергис.

Он напомнил, что МИД Беларуси необоснованно выслал дипломатов и сотрудников посольства Латвии в Минске несколько дней назад.

Кроме того, МИД Литовской Республики потребовал немедленно освободить задержанного белорусскими властями оппозиционера, основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, а также его спутницу, гражданку России Софью Сапегу, говорится на сайте ведомства.

Ранее стало известно о том, что посольство Беларуси в Литве забросали бутылками с краской. В случившемся разбирается полиция.