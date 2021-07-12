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Политика
Литва не выдает Светлану Тихановскую Беларуси
12 июля, 2021 07:53
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Steffi Loos/Keystone Press Agency/Global Look press
Власти Литвы ответили отказом на требование Беларуси выдать лидера белорусской оппозиции и бывшего кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую.
Как сообщил генпрокурор Беларуси Андрей Швед, Минск направляет документы в разные страны о выдаче оппозиционеров, проходящих в республике по уголовным. В отношении Тихановской соответствующее требование было отправлено в Литву. Вильнюс ответил отказом.
Генпрокурор отметил, что отказ Литвы не был никак мотивирован. То есть Вильнюс не объяснил причин отрицательного ответа, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Светлана Тихановская ждет выборы президента Беларуси в ближайшее время.
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