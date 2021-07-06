Литва хотела «ударить» по Беларуси и пролоббировала «смертный приговор» своему крупнейшему порту
Санкции, вводимые Евросоюзом против Беларуси, наносят ущерб самим странам–участницам ЕС, в частности Литве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, Литва сама пострадает от экономических санкций против Минска. Захарова привела данные, согласно которым более 30% оборота терминалов порта Клайпеды приходилось на Беларусь. Большая часть торгово-логистических операций проводилась с калийными удобрениями, торговые операции с которыми теперь запрещены литовскими властями.
Захарова привела слова политического обозревателя Алексея Ильяшевича, который заявил, что «власти Литвы пролоббировали «смертный приговор» Клайпедскому порту».
По мнению литовских экспертов, замену белорусскому калию порт Клайпеда скорее всего просто не сможет найти.
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