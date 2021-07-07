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Политика
Литовско-белорусский обмен любезностями: Литва ответила на сокращение своей дипмиссии в Беларуси
7 июля, 2021 20:52
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Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/globallookpress
Литва сократит число сотрудников белорусской дипмиссии в Вильнюсе в ответ на аналогичные действия Беларуси. В белорусском посольстве останется только четыре сотрудника. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Согласно заявлению министра, литовское государство сократит число сотрудников посольства Беларуси до одного консульского работника и трех административно-технических работников.
Днём ранее об аналогичных мерах заявил Минск, напоминает «Интерфакс». Решение о высылке литовских дипломатов было принято в связи с тем, что Литва предоставила особый статус офису Светланы Тихановской. Подробнее об этом в нашем материале.
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