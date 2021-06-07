Липецкий депутат покинул Россию из-за «зверских методов Кремля по устранению оппонентов»
Депутат Липецкого областного Совета, бывший координатор регионального отделения «Открытой России» и основатель «Федеративной партии» Олег Хомутинников покинул Россию из-за угроз от местных властей.
Политику ясно дали понять — если он попытается принять участие в ближайших выборах, против него тут же заведут уголовное дело. Куда именно отправился Хомутинников, неизвестно. Он не стал говорить о своём местонахождении «из соображений безопасности», добавил лишь, что эмигрировал с семьей, передаёт Znak.com. Имена угрожавших ему людей депутат тоже не стал раскрывать.
«В этому году в Кремле придумали более зверские методы устранения оппонентов - лишение права участвовать в выборах по статье «экстремизм» и уголовное преследование за руководство несуществующими нежелательными организациями. Я воспринимаю своё право на жизнь в России буквально. Если у меня нет права участвовать в выборах, значит у меня нет права здесь жить», — написал политик в своём Facebook-аккаунте.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский собирается «истребить» всех олигархов на Украине.