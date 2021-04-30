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Политика
Лидеры стран-участниц конфликта в Средней Азии договорились о встрече
30 апреля, 2021 17:07
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Лидеры Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон по телефону обсудили ситуацию вокруг военного конфликта на границе двух государств.
Оба президента выступили за скорейшую деэскалацию конфликта. Кроме того, возможна их очная встреча во второй половине мая.
В пресс-службе президента Киргизии подчеркнули настроенность Жапарова на мирное решение проблемы с многовековым соседом. Об этом сообщает «Интерфакс».
Напомним, военный конфликт на спорной территории вспыхнул после перестрелки между отрядами киргизских и таджикистанских пограничников.
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