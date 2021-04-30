Лидеры стран-участниц конфликта в Средней Азии договорились о встрече

Политика

Лидеры Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон по телефону обсудили ситуацию вокруг военного конфликта на границе двух государств.

Оба президента выступили за скорейшую деэскалацию конфликта. Кроме того, возможна их очная встреча во второй половине мая.

В пресс-службе президента Киргизии подчеркнули настроенность Жапарова на мирное решение проблемы с многовековым соседом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, военный конфликт на спорной территории вспыхнул после перестрелки между отрядами киргизских и таджикистанских пограничников.