Новости – Политика
Политика
Лидеры двух крупнейших западных держав определились с датой встречи
11 июня, 2021 16:54
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Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Globallookpress
Лидер США Джо Байден намерен принять в Белом доме канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Встреча намечена на 15 июля.
Как заявила официальный представитель администрации президента Соединенных Штатов Джен Псаки, ключевыми темами станут общие интересы двух стран: борьба с пандемией, изменениями климата, безопасность, передает «Интерфакс».
По некоторым данным стороны также попытаются найти компромисс касательно «Северного потока-2».
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