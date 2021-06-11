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Политика
Ангеле Меркель придется ехать на личную встречу в США из-за «Северного потока-2»
11 июня, 2021 12:50
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Christian Marquardt/Keystone Press Agency/Globallookpress
Канцлеру Германии Ангеле Меркель предстоит тяжелый разговор с лидером США Джо Байденом. Главы двух государства наметили обсуждение «Северного потока-2» на июль или август.
Ради переговоров и урегулирования конфликта интересов Меркель предстоит отправиться в Вашингтон. В основу встречи лягут некоторые проекты, предложенные немецкими чиновниками.
Как сообщает ТАСС, поезда станет первой для канцлера в период президентства в Соединенных Штатах Джо Байдена.
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