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Лидер российской партии требует упростить процедуру согласования митингов в стране

Марьям Ибрагимова
1 февраля, 2021 18:07
1 мин
Марьям Ибрагимова
1 февраля, 2021 18:07
1 мин
zaharprilepin.ru
zaharprilepin.ru

Председатель политической партии «За правду» Захар Прилепил заявил о необходимости упростить процедуру согласования митингов в стране и позволить молодежи высказывать свою точку зрения.

«Есть простой достаточно выход - делать упрощенную систему согласования митингов и ужесточенную систему работы с несогласованными митингами», – цитирует Прилепина РИА Новости.

Он добавил, что уровень развития гражданского самосознания россиян достаточно высок, при этом отстаивать свои права или даже заявлять о них становится в России все сложнее и сложнее. Особенно остро на это реагирует молодежь, которая, по мнению Прилепина, нуждается в выражении протеста путем собраний и митингов. Власть же должна реагировать на такие вспышки спокойнее, считает политик.

Ранее стало известно, что с 1 февраля закон накладывает вето на посты в социальных сетях о несанкционированных митингах в стране.

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