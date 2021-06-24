Новости – Политика
Политика
Лидер КПРФ назвал министра финансов и председателя счетной палаты РФ «огрызками» и «упырями»
24 июня, 2021 11:27
1 мин
1 мин
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов обрушился с критикой на министра финансов страны Антона Силуанова и председателя счетной палаты РФ Алексея Кудрина. По его мнению, политики доставляют гражданам только проблемы.
«Я бы никогда не подумал, что какой-то Силуанов может в три раза урезать программы развития, принятые на Госсовете! Силуановы,кудрины и т.д. — это просто «упыри», «огрызки» ельцинской эпохи, которые душат нашу страну!», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее коммунисты выгнали Захара Прилепина со съезда КПРФ.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку