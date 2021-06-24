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Политика
Коммунисты выгнали Захара Прилепина со съезда КПРФ
24 июня, 2021 11:12
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Nikolay Titov/Global Look Press
Сопредседатель партии «Справедливая Россия - За Правду» Захар Прилепин прибыл на съезд КПРФ с кофе и круассанами. Однако коммунисты посчитали его приезд пиаром и выгнали его с мероприятия.
Прилепин приехал с предложением разработать и подписать меморандум о сотрудничестве в целях создания лево-патриотической коалиции. Внеплановый приезд политика на съезд КПРФ коммунисты назвали «попыткой политического пиара» незваного гостя, заявив, что «приглашают только тех, кого ждут».
Прилепину не удалось попасть в здание, где проходил съезд КПРФ, коммунисты его не пустили, пишет ТАСС.
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