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Политика
В КПРФ рассказали о «предстоящей смене» Геннадия Зюганова
21 июня, 2021 10:53
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Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не собирается складывать свои полномочия. Об этом заявил первый зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин.
Ранее появились сообщения якобы со ссылкой на первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева о смене руководителя партии.
По словам Афонина, такие сообщения являются фейковыми – «это специально провокационный заброс», пишет «РИА Новости».
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