Леонид Кравчук выступил с ультиматумом по Донбассу

Политика

Бывший президент Украины, председатель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что он будет просить отказаться от минского формата, если участники будут «отходить от главного вопроса о мире» или «скрывать свои истинные намерения».

Как отметил политик, возможным вариантом может стать расширение состава переговорщиков и перенос дискуссии в Европу с вовлечением чиновников более высокого уровня.

Как считает Кравчук, для сохранения формата в нынешнем виде необходимо объединить выработанные за семь лет вопросы в кластеры, чтобы рассматривать их вместе, сообщает «Рен ТВ».

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского изменить минские соглашения.

По его словам, это может привести к резне в Донбассе.