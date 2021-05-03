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Леонид Кравчук выступил с ультиматумом по Донбассу

Артем Денисов
3 мая, 2021 23:27
1 мин
Артем Денисов
3 мая, 2021 23:27
1 мин
фото: Wikipedia
фото: Wikipedia

Бывший президент Украины, председатель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что он будет просить отказаться от минского формата, если участники будут «отходить от главного вопроса о мире» или «скрывать свои истинные намерения».

Как отметил политик, возможным вариантом может стать расширение состава переговорщиков и перенос дискуссии в Европу с вовлечением чиновников более высокого уровня.

Как считает Кравчук, для сохранения формата в нынешнем виде необходимо объединить выработанные за семь лет вопросы в кластеры, чтобы рассматривать их вместе, сообщает «Рен ТВ».

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского изменить минские соглашения.

По его словам, это может привести к резне в Донбассе.

Ранее по теме:  Денис Пушили о минских соглашениях: «Это будет резня»
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ТЕГИ
Украина
Донбасс
Минские соглашения
Кравчук
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