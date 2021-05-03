Денис Пушили о минских соглашениях: «Это будет резня»

Политика

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского изменить минские соглашения.

По его словам, это может привести к резне в Донбассе. Кроме того, по словам Пушилина, в словах лидера Украины нет ничего нового, поскольку с аналогичной идеей выступал и бывший президент Петр Порошенко. «Он, как и Петр Порошенко, бредит идеей поменять пункты в нужном ключе непосредственно для Украины. Границу забрать, а потом все, мы дальше сами разберемся <...> Это будет резня, мы в этом убеждены», — сказал глава ДНР, сообщает РБК.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе может отказаться от Минска как от площадки для переговоров и выбрать другое место. При этом, само желание Киева перенести сменить площадку говорит о том, что украинские власти хотят «похоронить» минские соглашения. Об этом ранее в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.