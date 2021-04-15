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Политика

Ленинская формула не подошла для выстраивания отношений Москвы и Вашингтона

Лилия Караева
15 апреля, 2021 14:24
2 мин
Лилия Караева
15 апреля, 2021 14:24
2 мин
Владимир Путин и Дмитрий Песков
Kremlin Pool/Global Look Press

Россия не хочет выстраивать отношения с США по формуле «шаг вперед, два шага назад». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предполагаемые санкции Вашингтона.

«Не хотелось бы все же в наших отношениях действовать по ленинской формуле «один шаг вперед, два шага назад», — сказал представитель Кремля и призвал дождаться объявления о санкциях. Его слова приводит РБК.

Говоря о вероятности встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, Песков заявил, что объявленные санкции «не будут способствовать» ей. Решать, помешают ли они переговорам, будет глава государства.

«Шаг вперёд, два шага назад (Кризис в нашей партии)» - книга российского революционера Владимира Ленина. В ней представлен анализ партийных группировок и течений, а также дана оценка оппозиционому Ленину направлению.

Ранее стало известно, что США введут санкции против госдолга России, а также вышлют 10 российских дипломатов. Для введения санкций Штаты задействуют страны Европы.

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Дмитрий Песков
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Ленинская формула
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