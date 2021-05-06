«Легкая мишень» для России: на Украине рассказали о готовящемся «захвате» Азовского моря

Политика

Россия собирается «присвоить» себе Азовское море. На это указывают усиление военного присутствия в регионе и перекрытие торговых путей.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Азовское море сейчас - лёгкая мишень для России. Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря», - сказал он в интервью CNN.

Конкретных доказательств готовящегося «захвата» он не привел. Кулеба считает учения России на юге отработкой военной операции против Украины.

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