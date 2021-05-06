«Чтобы туда не зашел рубль»: из-за какой ошибки киевских властей трудно вернуть Донбасс

Политика

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала блокаду Донбасса фатальной ошибкой властей страны, которая привела к обособлению региона. По ее мнению, следовало поддерживать экономику юго-востока страны и заполнить Донбасс гривной, «чтобы туда не зашел рубль».

«Нельзя было создавать блокаду, нужно было поддерживать экономику этой территории, нужно было поддерживать их энергетику», - сказала Савченко. Ее слова приводит РИА Новости.

Экс-депутат обвинила властей в том, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик стремяся получать российское гражданство. Она объяснила, что люди рассчитывают на защиту со стороны РФ - с украинским паспортом они этого не получили.

«Это пробел власти, что мы это допустили», - заявила Савченко, назвав паспортизацию жителей ДНР и ЛНР «очень большой проблемой» для Киева.

В 2016 году Надежду Савченко осудили в России на 22 года по делу об убийстве журналистов в Донбассе. Президент России Владимир Путин помиловал ее.

В декабре 2020 года Савченко предложила способ вернуть Донбасс под контроль Украины.