Сергей Лавров не воспринял всерьез статью об украденной Россией формуле вакцины от COVID c побочками
Публикацию The Sun о краже Россией у AstraZeneca формулы для создания вакцины «Спутник V» прокомментировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отказался воспринимать обвинения, назвав их голословными.
«Я не думаю, что кто-то всерьез будет воспринимать эти голословные обвинения...», - сказал Ларов журналистам. Он напомнил, что голословных обвинений в адрес России было «множество». Слова министра приводит ТАСС.
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что вакцина AstraZeneca приводила к тромбозу, а за «Спутником V» подобных побочных эффектов не следовало.
Ранее на публикацию ответили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал написавшее о краже формулы издание «глубоко ненаучным».
10 октября таблоид The Sun со ссылкой на анонимные источники сообщил, что спецслужбы России украли у AstraZeneca состав вакцины. Эти данные потом использовали для создания «Спутника V».