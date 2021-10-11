«Российский шпион» украл у AstraZeneca формулу для «Спутника V»? The Sun написал - Кремль ответил
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на статью The Sun с обвинениями в краже рецепта вакцины для «Спутника V». Отметим, что формула российской вакцины аналогична препарату, разработанному университетом Оксфорда и шведской компанией AstraZeneca.
Песков считает: издание The Sun - «очень известная глубоко ненаучная газета».
Говоря об отношении к публикации и обвинениям в краже рецепта вакцины, кремлевский чиновник заявил: «Ну, наверное, так и относимся к этим публикациям». Его слова приводит РБК.
В статье, вышедшей 11 октября, говорилось, что «российский шпион» украл формулу для «Спутника». В итоге Россия скопировала чужую технологию.
AstraZeneca и «Спутник V» - векторные вакцины. В первой генетическую информацию вируса в человеческий организм доставляет носитель на основе аденовируса шимпанзе. В российской разработке использованы два типа аденовируса.
Британия официально одобрила вакцину в декабре 2020 года, хотя начала ее производить еще в июне. Российскую разработку зарегистрировали 11 августа 2020 года. Гендиректор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что разница вакцин в степени технологии очистки, которая в РФ выше.