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Министр иностранных дел страны Сергей Лавров объяснил причину интереса западных политиков к истории, связанной с задержанием оппозиционера Алексея Навального по прибытии в Россию. По его мнению, за рубежом представители власти активно высказываются по поводу данной ситуации, чтобы отвлечь внимание общественности от своих проблем.

«Это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», – цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что власти многих западных стран осудили задержание оппозиционера и потребовали немедленного его освобождения. России пригрозили новыми санкциями.