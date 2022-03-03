Сергей Лавров не сомневается в решении кризиса вокруг России и Украины. Москва требует минимум
Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что кризис вокруг России и Украины будет решен. По его словам, условия российской стороны минимальны.
«Конечно, решение будет найдено, я не сомневаюсь», - сказал министр. Его слова приводит РИА Новости.
«Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны...», - продолжил глава российского МИДа.
Лавров отметил, что вторые переговоры России и Украины пройдут 3 марта.
Он также заявил, что Украина на переговорах получает сигналы от Вашингтона, пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее говорилось, что киевские власти требуют прекращения огня и вывода всех российских войск с украинской территории. Запросы России - признание ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей, денацификация и закрепление внеблокового статуса Украины.