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Политика
Диписточники раскрыли три требования России на переговорах с Украиной
1 марта, 2022 15:26
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АГН Москва/Global Look Press
Диписточники назвали требования России на переговорах с Украиной. Ранее были известны только запросные позиции Киева - власти хотели прекращения огня и вывода российских войск со своей территории.
Украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на диписточники сообщило, что Россия требует денацификации, закрепления внеблокового статуса Украины с проведением референдума и признания ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей.
Переговоры России и Украины прошли 28 февраля. Представитель российской делегации Владимир Мединский донес итоги встречи до президента России Владимира Путина. Глава Украины Владимир Зеленский заявлял, что результат, который нужен Украине, не достигнут.
Второй раунд переговоров может состояться 2 марта.
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