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Политика

Лауреат Нобелевской премии заявила о плане «уничтожения всей свободолюбивой части общества» в Беларуси

Антон Мельников
19 мая, 2021 18:27
2 мин
Антон Мельников
19 мая, 2021 18:27
2 мин
Youtube / Открытая Библиотека
Youtube / Открытая Библиотека

Лауреат Нобелевской премии по литературе, писательница Светлана Алексиевич прокомментировала блокировку в Беларуси независимого издания TUT.BY. Он отметила, что раньше власти страны боялись граждан с оппозиционной символикой. Теперь же она нацелилась на свободу слова.

«Сначала власть боялась девушек в белом с цветами – и их арестовывали. Сейчас пришло время арестовывать слово», - заявила она.

В связи с этим, Алексиевич считает, что у властей республики существует некий «план» по уничтожению. Для борьбы с ним необходимо объединиться под угрозой уничтожения.

«Очевидно, что власть имеет план уничтожения всей свободолюбивой части общества, и у нас нет другого выхода как объединиться», - подчеркнула писательница.

«Может, у кого-то остались иллюзии, что можно выжить в одиночку, но это не так: нам всем вместе нужно мирно противостоять, иначе нас уничтожат», - приводит её слова интернет-газета «Белорусские новости».

Напомним, днем ранее белорусские власти заблокировали независимый новостной портал TUT.BY. При этом, в квартирах ряда сотрудников и в офисе издания прошли обыски. Не менее 13 сотрудников было задержано. Лидер оппозиционных сил Беларуси Светлана Тихановская назвала произошедшее «умышленным убийством».

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Светлана Алексиевич
Tut.by
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